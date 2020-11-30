أخبار السعودية اليوم.. «الداخلية» تكشف المناطق الأكثر مخالفة للإجراءات الاحترازية.. ونصيحة هامة من «المرور» عند الالتحام بالطرق الرئيسية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية، تحرير 12855 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع، فيما كشفت وزارة الصحة، عن سبب تراجع حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الأسبوع الماضي، وإلى التفاصيل:

بالفيديو.. «التحالف» يقصف ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب والجوف

قام تحالف دعم الشرعية في اليمن بقصف عناصر وسيارات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف قصفت عناصر وعربات ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب والجوف.

«الداخلية» تكشف بالأرقام المناطق الأكثر مخالفة للإجراءات الاحترازية لكورونا بالمملكة

نشرت وزارة الداخلية إنفوجرافًا عبر منصتها الرسمية بموقع تويتر، اليوم الأحد، كشفت فيه عن إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في الفترة من 7-4- 1443هـ إلى 13-4 1443هـ، وجاءت الصدارة لمكة المكرمة بتسجيل 3290 مخالفة، وخلفها القصيم بـ1980 مخالفة، ثم الرياض بتسجيل 1956 مخالفة.

«الصحة» تكشف سر تراجع إصابات كورونا بالمملكة خلال الأسبوع الماضي

شدد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، على أن التقيد «بالاشتراطات الصحية سبب رئيسي في تراجع الحالات»، لافتًا إلى «تذبذب عدد الإصابات بفيروس كورونا في تبوك الأسبوع الماضي»، مؤكدًا استقرار عدد الإصابات بالفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى تطبيق آلية جديدة للإعلان عن الإصابات خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.

وزير الصحة يوجه الشكر لهؤلاء الأشخاص.. ويؤكد القدرة على تجاوز الوباء

وجّه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الشكر إلى كل شخص يلتزم بارتداء الكمامة خارج المنزل، وأطلقت وزارة الصحة اليوم، حملة توعوية تفاعلية تحت شعار «عيونك تكفي» تهدف من خلالها إلى التذكير بأهمية لبس الكمامة في كل مكان وحث جميع أفراد المجتمع على الالتزام بلبسها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ حيث يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

بالفيديو.. «الزكاة والدخل» تحدد إجراءات التبليغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، آلية وإجراءات التبليغ عن المنشآت التي لا تصدر فواتير ضريبية، وأشارت هيئة الزكاة والدخل، إلى أن خطوات التبليغ عن المنشآت التي لا تصدر فواتير ضريبية، تتمثل في التبليغ يكون من خلال الدخول على تطبيق «ضريبتك المضافة» أو على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل ثم إرفاق مستندات تؤكد صحة البلاغ، بعد ذلك ستتلقى رسالة بأنه تم استلام بلاغك، وسيتم إعطاؤك رقمًا للتبليغ يمكنك متابعة حالة بلاغك من خلاله.

بالفيديو.. سجدة تركي آل الشيخ تثير تفاعلًا غير مسبوق.. أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال ساعات

حقق فيديو سجود رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ في مطار الرياض، عددًا هائلًا من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وتجاوز عدد مشاهدات هذا الفيديو أكثر من 10 ملايين بعد 16 ساعة من طرحه، ووثَّق عبر حسابه على موقع «تويتر» لحظة وصوله إلى مطار الرياض بمقطع فيديو؛ إذ قام بمجرد نزوله من الطائرة بالسجود على أرض المطار، شاكرًا الله على العودة بالسلام إلى أرض الوطن الغالي.

منها جوالات وملابس.. الجمارك السعودية: إتلاف أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومغشوشة

أتلفت الجمارك السعودية، اليوم, أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومغشوشة ضُبطت خلال المرحلة الماضية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية، بالتعاون والتنسيق مع شركاء الجمارك في مجال حماية الملكية الفكرية، ويأتي تنفيذ عملية الإتلاف انطلاقًا من مهام الجمارك السعودية واختصاصاتها التي حددها نظام الجمارك الموحد، وتأكيدًا لتطبيق العقوبات ضد منتهكي الملكية الفكرية.

«المرور» يحدد آلية الدخول الآمن من الطرق الفرعية إلى الرئيسية

وجهت الإدارة العامة للمرور السعودي، نصائح هامة لقائدي السيارات للدخول الآمن بالطرق الرئيسية عند قدومهم من طرق فرعية، وحثت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات عند الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي اتباع الآتي «القيادة بسرعة الطريق السريع - إعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة - التأكد من خلوّ المسار قبل الدخول - إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي».

الموجة تبدأ غدًا.. «الدفاع المدني» يحذر من الأمطار الرعدية بهذه المناطق

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني, من استمرار هطول الأمطار الرعدية ابتداء من يوم الاثنين، 1442/4/15 هـ وحتى يوم الخميس 1442/4/18هـ, وذلك وفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

طقس الاثنين: الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس يوم غد الاثنين، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

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