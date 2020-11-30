الهلال الأحمر بالرياض يعلن وقوع 36 حادث انقلاب و202 تصادم خلال الحالة المطرية

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أكثر من ١٢٠٠ بلاغ خلال الحالة المطرية التي بدأت من يوم الخميس عند الساعة الثانية عشر صباح وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن غرفة العمليات بمنطقة الرياض تلقت 1294 بلاغًا خلال الثلاثة أيام الماضية، وكانت الحالات الأعلى مباشرة من الفرق الاسعافية خلال 72 ساعة الماضية الأزمة التنفسية، والتي بلغت 208 حالات وحوادث التصادم، والتي بلغت 202 حالة إضافة إلى 36 حادث انقلاب وهي الأبرز.

وأوضح الجلاجل، أنه تم نقل 584 حالة للمستشفيات القريبة من موقع الحالات فيما تم علاج 680 حالة في الموقع؛ حيث إنها لا تحتاج إلى نقل إضافة إلى ثلاثين حالة وفاة.

وكان مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض د.أحمد الخريصي تابع الوضع خلال الحالة المطرية ووجه بوضع غرفة العمليات والفرق الاسعافية على جاهزية عالية من خلال وضع خطط دعم ميدانية في حالة لا قدر الله كان هناك حاجة للتدعيم للمراكز الإسعافية.