«الصحة» توضح حقوق المرضى في المستشفيات التابعة لها.. وتنبه بـ11 بندًا

جددت وزارة الصحة التذكير بحقوق المرضى في في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وذلك وفقًا لما جاء في وثيقة حقوق المريض، وتحرص وزارة الصحة عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة، باستمرار على توعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم.

حقوق المرضى بالمستشفيات العامة

وأوضحت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إحدى عشر بندًا تضمن حقوق المريض في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتتمثل في:

- معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج وإبلاغك بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي.

- عدم وجود من ليس له علاقة أثناء الكشف الطبي عليك.

- قيام الطبيب المعالج بشرح حالتك الطبية باللغة والطريقة التي تفهمها وتوفير مترجم في حال كان الطبيب غير ناطق بلغتك .

- سؤال الممارس الصحي «هل غسلت يديك؟» تجنبًا لاحتمالية العدوى.

- الحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج.

- معرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة.

- معرفة الإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة لحالتك.

- معرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى.

- رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة في حدود ما يسمح به النظام مع تحمل العواقب بعد توضيحها لك.

- الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة عندما تكون حالتك طارئة ولم يتوفر سرير لك.

- التبليغ عن أي شخص يدخن داخل المرافق الصحية أو خارجها للجهة المسؤولة والتي تتولى تنفيذ إصدار الغرامات للمخالفين.

اقرأ أيضًا:

الطوارئ والعناية المركزة.. وزارة الصحة تجدد التذكير بحقوق المرضى

«الصداع».. أشهر أسبابه.. و6 خطوات للتخفيف منه