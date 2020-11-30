شكرا لمتابعة خبر عن السيول تجبر أسرة للسير على الأقدام لمدة 3 ساعات للوصول إلى منزلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اضطر مواطن وأفراد أسرته إلى الذهاب لمنزلهم بمحافظة أضم سيرا على الأقدام، لوعورة المنطقة الجبيلة. اضطر مواطن وأفراد أسرته إلى الذهاب لمنزلهم بمحافظة أضم سيرا على الأقدام، لوعورة المنطقة الجبيلة. وكانت سيارة المواطن ذات الدفع الرباعي تعطلت في الطريق، وغمرتها السيول. واستعانت الأسرة بأحد المواطنين أوصلهم إلى منزل خاله، وعند الفجر قرر الذهاب لمنزله سيراً على الأقدام، والذي يبعد مسافة 7 كلم.

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