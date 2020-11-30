فيس بوك تخطط لإطلاق عملتها الرقمية المشفرة “ليبرا” في يناير المقبل “تقرير”

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عادت فيس بوك بعملتها الرقمية ليبرا للواجهة من جديد في سعي منها لإكمال خطتها وتحقيق طموحاتها بإطلاق عملة رقمية مشفرة تسهل الشراء وتحويل الأموال بين مستخدمي تطبيقاتها الاجتماعية حسب زعمها.

وفقًا لتقرير Financial Times فإن المنصة الاجتماعية تخطط لإطلاق عملتها الرقمية “ليبرا” خلال يناير المقبل 2020 بعد أن تعرضت منذ الإعلان عنها قبل عام تقريبًا لجملة من التحديات؛ كان على رأسها مخاوف المشرعين والهيئات المالية من سبل استخدامها، إلى انسحاب العديد من الداعمين وصولًا لاتهامات بسرقتها شعار محفظتها كاليبرا “Calibra” الذي دفعها لتغير اسمها إلى Novi.

وحسب التقرير إن مؤسسة ليبرا تنظر الآن إلى إطلاق عملتها الرقمية مع ربطها بعملة نقدية واحدة وهي الدولار الأمريكي؛ على عكس ما كان مخطط وقت الإعلان، على أن تكون مرتبطة بمجموعة متنوعة من العملات؛ وهو ما لاقى اعتراضًا من البنوك والمشرعين.

لكن مازالت المؤسسة تضع خطة لتكون عملتها متدولة بشكل مستقر بعد الإطلاق كما هو الحال مع العملات المشفرة المستقرة USDC و PAX وUSDT بحيث سترتبط مع المزيد من العملات النقدية العالمية على غرار الدولار الأمريكي.

وبالنسبة لمحفظتها Novi أو كاليبرا سابقًا فمن المرجح أن يتم إطلاقها بالتزامن مع طرح ليبرا عبر تطبيق قائم بذاته سيتح للمستخدمين تحويل واستقبال العملة، مع إمكانية التحكم والوصول للمحفطة الرقمية من خلال تطبيقي فيس بوك ماسنجر وواتساب.

أما بخصوص الداعمين وأعضاء مؤسسة ليبرا بما فيهم Farfetch وLyft وأوبر وسبوتيفاي وشوبيفاي فمن غير الواضح حتى الآن متى وكيف سيقومون بإطلاق خدماتهم المرتبطة بالعملة الرقمية في حال نجاح مساعي فيس بوك في إطلاق ليبرا.

Source tech-wd

