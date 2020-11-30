متى يجب على مصاب كوفيد-19 التوجه للطوارئ؟ “الصحة” تجيب

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أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أمس (الأحد)، أن المصاب بكوفيد -19، الذي أجرى الفحوص وتبينت إصابته، عليه أن يعزل نفسه، وفي حال ازدياد الأعراض عليه أن يذهب أولًا لعيادات تطمن قبل الذهاب إلى الطوارئ، للكشف والتقييم، وتقديم البروتوكول العلاجي المناسب.
وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن الحالة إذا استدعت الذهاب للمستشفى، فإن عيادات تطمن ستنسق مع المستشفى لنقل الحالة المصابة بعد تقييمها، لاستقبال الحالة مباشرة
وأكد متحدث الصحة أن المريض إذا عانى من أعراض شديدة جدا وضيق في التنفس، وعدم قدرة على الحركة، فعليه الذهاب مباشرة إلى الطوارئ، أو الاتصال بـ 937 لأخذ النصيحة والتقييم السريع.
Source akhbaar24.argaam
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