بالفيديو.. تفاصيل لقاء نائب وزير الخارجية السعودي بالشيخ عبدالله بن زايد في أبو ظبي

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي اليوم، نائب وزير الخارجية بالمملكة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد بالمهندس الخريجي، مؤكدًا العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين وقيادتهما والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد أن العلاقات الاستراتيجية والروابط الأخوية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتعزز بشكل مستمر وتزداد قوة وصلابة ومنعة في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.

حضر الاستقبال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي للشؤون السياسية خليفة شاهين المرر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل.

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