شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على المدينة المنورة تستمر حتى المساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس لليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة. أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس لليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة. وتضمنت الحالة أمطارا رعدية ونشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع. وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة التاسعة مساء.

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