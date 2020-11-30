شكرا لمتابعة خبر عن أول تصريح للملك عبد العزيز عن القضية الفلسطينية لمجلة غربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت دارة الملك عبد العزيز، أول تصريح رسمي للملك عبد العزيز عن القضية الفلسطينية في حواره مع مجلة " لايف " الأمريكية. نشرت دارة الملك عبد العزيز، أول تصريح رسمي للملك عبد العزيز عن القضية الفلسطينية في حواره مع مجلة " لايف " الأمريكية. وقال الملك عبد العزيز في الحوار الذي أجراه في قصر المربع، إن الاحتلال الصهيوني ظلم للعرب والمسلمين. ووصفت المجلة الملك عبد العزيز بأنه " أحد أقوى الرجال في عصره، وقام بعمل لا مثيل له " . شاهد أيضًا:

كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح للملك عبد العزيز عن القضية الفلسطينية لمجلة غربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.