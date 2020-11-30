السعودية اليوم / إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ أكثر من مليونين و 150 ألف إصابة



أديس أبابا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 51 ألفا و481 حالة وفاة.

// انتهى //

03:33ت م

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أديس أبابا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الأفريقية، بلغ مليونين و 150 ألفا و 439 إصابة.وأضاف المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 51 ألفا و481 حالة وفاة.// انتهى //03:33ت م0238

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