السعودية اليوم / صقارون: مهرجان الملك عبد العزيز للصقور صقل للمواهب وتنمية للمهارات



الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 واس

عدّ مجموعة من الصقارة المشاركين في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور المهرجان فرصة ذهبية للمهتمين من هواة الصيد باستخدام هذا الطير الذي طالما حظي باهتمام كبير من الرجل العربي، على مرّ الأزمان، الأمر الذي يجسد في فعاليات هذا المحفل الكبير، الذي يحمل اسم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -.

ونوّه الصقارون باهتمام القيادة الرشيدة بهذه الهواية الأصيلة، ما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في ذلك المجال، من خلال تأسيس نادي الصقور السعودي، الذي عمد بدوره إلى تنفيذ مبادرات، من أبرزها هذا المهرجان، الذي مكّن الصقارين من المشاركة، وتبادل الخبرات، وبحث أفضل السبل الناجعة للحفاظ على البيئة البرية، وعلى القيم العربية الأصيلة التي اعتاد أهلها على اتخاذ (الصقر) رفيق دربٍ، فبات جزءاً من العادات والتقاليد الملازمة لرحلات الصيد والسفاري، مشيرين إلى عدد من الفوائد والمكتسبات التي نالها المهتمون والممارسون لهذه الهواية، إلى جانب ذلك المتابع للمهرجان خلال العامين السابقين، الذي لمس تطوراً ملحوظاً، وعاش خلال عيش فعالياته تنوعاً وتجديداً والمزيد من الإبداع، الذي واكبه حضور لافت، لاسيما هذا العام بنسخته الثالثة، منذ انطلاقته وقدمها لمختلف الشرائح والفئات من الممتهنين لتربية الصقور أو من هواتها أو الاستثمار فيها، لافتين الانتباه إلى الفرصة الثمينة التي وفرها المهرجان كونه مجمعاً لكبار الملاك، الذين يحرصون على إبراز النتائج والأفكار المحفزة، واستعراض أفضل التجارب والخبرات، التي تعود بالنفع والفائدة على المواهب الحاضرة أو المشاركة.

وأشار الصقارون إلى مجموعة من الإيجابيات الكبيرة لهواية الصيد بالصقور، وخصوصا مع إيجاد مهرجان الصقور في المملكة حيث إنه يعمل على تعزيز التواصل الاجتماعي، ويعرف على ثقافات واسعة عبر التواصل والتلاقي على أرض المهرجان، حيث يؤسس لإيجاد جيل جديد مهتم بتنمية تراث الأجداد وبطريقة علمية وخبرة عملية.

وانطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، أمس بتنظيم نادي الصقور السعودي على أرض المهرجان في مَلْهم (شمال الرياض)، ويستمر حتى 12 من ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الصقارين السعوديين والدوليين وسط تنظيم محكم لاقى استحسان الحاضرين، وتطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة لضمان سلامة المشاركين والزوار والعاملين.

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