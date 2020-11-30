السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار متوسطة على محافظتي الحناكية والمهد



المدينة المنورة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت أمطار متوسطة ونشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على محافظتي الحناكية والمهد .

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة ليلا.

//انتهى//

03:11ت م

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