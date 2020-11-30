

ظهران الجنوب 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

‏كثفت إدارة الكوارث والأزمات ببلدية محافظة سراة عبيدة أعمالها الميدانية في مراكز وأحياء وقرى المحافظة لإزالة مخلفات الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وأبانت البلدية أنها تعمل بكامل طاقتها لنزح المياه المتجمعة وردم المستنقعات وتمهيد الطرق المغلقة وتنظيف القنوات والعبارات، إلى جانب مباشرتها لعدد من البلاغات، مهيبة بالجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الهاتف 940.

// انتهى //

02:22ت م

0227





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية سراة عبيدة تكثف أعمال الإزالة لمخلفات الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.