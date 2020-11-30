اجتماعي / 500 طالب وطالبة بدورة المهارات الكمية في تنمية أبوعريش



أبوعريش 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش اليوم ، برنامج "التهيئة والتدريب لاختبار القدرات العامة - قياس" لطلاب وطالبات الثانوية العامة ، وذلك عبر تطبيق زوم.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة محمد الأمير، أن الدورة التي استمرت ثلاثة أيام ، قدمتها المدربة سهام حمدي ، وشملت برنامج المهارات الكمية ، حيث تناولت الدورة مجموعة من إستراتيجيات الحلول الخاصة باختبارات القدرات وبعض مفاتيح الحل التي توصل إلى الإجابة الصحيحة، وعددًا من المحاور حول الفرق بين الاختبار المحوسب والورقي للقدرات العامة، وأساسيات التعامل مع المهارات الكمية ، والتدريب على التجميعات الأخيرة، ومناقشات مفتوحة.

وبين أن 500 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية استفادوا من الدورة التي جاءت ضمن برامج اللجنة لخدمة مختلف فئات المجتمع ، مشيرًا إلى أن برنامج " التهيئة والتدريب لاختبار القدرات العامة - قياس " سيستكمل الخميس المقبل ، عبر برنامج المهارات اللفظية .

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