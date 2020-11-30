شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة واحدة للخدمات الصحية بالمملكة بدءا من 2021 والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي د. توفيق الربيعة عن عزم الوزارة على توحيد تطبيقاتها، في بوابة واحدة، تشمل كافة الخدمات الصحية في المملكة، متوقعًا انطلاق المشروع بداية من عام 2021.

وأضاف، في كلمته، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي «HIMSS» في الرياض «عبر الشبكة الافتراضية»، أمس، إن المملكة أخذت ‏الصحة الرقمية كأولوية قصوى لتطوير الخدمات الصحية في المملكة، وتم البدء في مجموعة من المشاريع منها تطبيق «موعد» والذي يعطي خدمة حجز المواعيد ‏المركزية، مشيرًا إلى تسجيل 14 مليون شخص في هذا التطبيق، و60 مليون موعد.

وتابع أن المشروعات شملت خدمة «الرعاية الصحية عن بُعد» و الرعاية الصحية الافتراضية عن طريق تطبيق «صحة» والذي يتيح لأي شخص التواصل مع الطبيب عن بُعد.

وبيّن الوزير أن مؤتمر همس 2020 سيتطرق للتحول في الصحة الرقمية، والتي سيكون لها دور محوري هائل في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها. ‏وأشار إلى أن «الصحة» عملت على تطبيقات توفير الأدوية إلكترونيًا من خلال مشروع «وصفتي»، وكذلك إعادة تمويل الوصفة «عن بُعد» لمن يحتاج، ‏‏وأكد أن لدينا مشاريع كثيرة ‏قادمة في الطريق منها: الملف الصحي الموحّد، مشروع «نفيس» والذي يضم منظومة صحية متكاملة، «الملف الصحي الموحّد»، ونتوقع قريبًا أن تظهر نتائجه، وهو مشروع هائل، ويحتاج عدة سنوات ‏حتى يكتمل، وهناك أيضًا العيادات الافتراضية والتي بدأ تطبيقها وتنفيذها خلال الجائحة‏ وقريبًا سيتم التوسّع فيها بشكل أكبر، وهو يُتيح التواصل ‏مع الطبيب بموعد مع توفير كل بيانات المريض وأي معلومات صحية أو اختبارات عملها المريض يستطيع الطبيب الاطلاع عليها.