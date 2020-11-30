شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات افتراضية لاعتماد مؤسسات التدريب والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب «مسار»، انطلاق الزيارات الافتراضية للاعتماد المؤسسي، التي تعد بداية لتطبيق معايير الاعتماد المؤسسي المطبقة عبر الأدوات التقنية المساندة دون الحاجة للزيارات الميدانية. وأكدت الهيئة أن عمليات الاعتماد المؤسسي ستكون لعددٍ من منشآت التدريب التي تأهلت للاعتماد، ومن خلال تنفيذ عدة زيارات تقوم بها فرق من مراجعي اعتماد التدريب للمعتمدين، تحت إشراف الإدارة العامة للاعتماد المؤسسي بمركز «مسار» التابع للهيئة.

وأضافت الهيئة إن الزيارات تتضمن مراجعة الأدلة والشواهد التي قدمتها المنشأة التدريبية على مستويات الجودة الثلاثة «وجود سياسات الجودة المستهدفة بشكل مؤسسي، والتطبيق الموثق والمستمر لممارسات الجودة، وفاعلية التطبيق» ليتسنّى بعد ذلك لفريق المراجعين المعتمدين من الهيئة دراسة تفاصيل الشواهد والأدلة وإصدار الأحكام، وتتم كافة العمليات عبر منصة المرقب الوطني لجودة التدريب وهي إحدى مبادرات التحول الرقمي في مجال الجودة والاعتماد المؤسسي للتدريب التي تقوم بها هيئة تقويم التعليم والتدريب بهدف رفع الكفاءة، وتسهيل العمليات على المنشآت التدريبية.