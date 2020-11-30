شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة أسبوعية.. آلية جديدة لإعلان إصابات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

كشف مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي، عن آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا «كوفيد- 19»، في المملكة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، إن حالات الانتشار الملحوظة في المدينة المنورة بدأت في التراجع، جراء الأدوار المهمة التي قامت بها الجهات المختصة وإمارة المنطقة والتقيد بالإجراءات الاحترازية. وأكد أنه بتقيد الجميع سيكون هناك تحسن لكافة المناطق، مشددا على التقيد بالاشتراطات الصحية. وأشار «العبدالعالي» إلى أنه تم تسجيل 217 ‏إصابة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 357128 حالة، من بينها 4835 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 674 حالة حرجة.

وبين أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 346409 حالات بإضافة 386 حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 5884 حالة، بإضافة 14وفاة جديدة، بينما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 9576718 فحصا مخبريا دقيقا وذلك بإضافة 34616 فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحث متحدث الصحة، على الذهاب إلى عيادات تطمن في حال الشعور بأي أعراض وخاصة الأعراض التنفسية حتى وإن لم تظهر نتيجة الفحص، مشددا على أن من أهم الاشتراطات الصحية «ارتداء الكمامات، وغسل اليدين باستمرار، وعدم المصافحة، وترك المسافات الآمنة، وتهوية الأماكن بشكل جيد». وأضاف إن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 5260242 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1614146 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 22113480 شخصا عبر مركز 937.