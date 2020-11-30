شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الشرقية و8 مناطق .. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم الإثنين 1442/4/15هـ، وحتى يوم الخميس 1442/4/18هـ، وذلك وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وأوضحت الدفاع المدني، أن أجزاء من مناطق المملكة ستتأثر بهذه الحالة المطرية، وهي مناطق: «الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية» وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويُتوقَّع أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقتا «المدينة المنورة والجوف» بأمطار متوسطة ورياح نشطة. وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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