شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم مشايات المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية على المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام؛ لضمان سلامتها ونظافتها، وخلوها من أي فيروسات، ويأتي ذلك ضمن مبادرة «معاً محترزون»، التي دشنها الرئيس العام بمشاركة الجهات الحكومية المشاركة بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام بالرئاسة العامة جابر ودعاني، أن المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام، تساعد زوار وقاصدي المسجد الحرام على المشي، خاصة فئة كبار السن ومن يعانون من المشي، وتحافظ على باطن القدم، وتساهم في عمليات منع الانزلاق، وتغطية المناهل لمنع انبعاث الروائح وعزلها، مشيراً إلى أن المشايات موزعة على جميع الممرات، والتي من بينها، توسعة الملك فهد، ومشاية إسماعيل، إضافة إلى صحن المطاف وكافة ساحات المسجد الحرام المخصصة للمشي، ويصل طول كل مشاية «12م»، وعرضها «50-100سم».