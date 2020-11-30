شكرا لقرائتكم خبر عن 925 مخالفة بمنشآت مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة 5608 جولات رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 925 مخالفة. وشملت الجولات الرقابية محافظات جدة بواقع 2376 جولة و514 مخالفة، والطائف 845 جولة و186 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1887 جولة و198 مخالفة، والقنفذة 500 جولة و27 مخالفة. وتأتي الجولات للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

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