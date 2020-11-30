شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يشدد على مراقبة وضبط المخالفات البيئية والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على أهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، ومراقبة وضبط المخالفات البيئية. واستمع سموه خلال استقباله قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر الحربي، في مكتبه، إلى شرح عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، كذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.

ومن جانبه أعرب العميد الحربي عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على دعمه ومتابعته لجميع أعمال القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة.