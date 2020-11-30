شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 كرتون تمور للأسر المتضررة في أبين والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2500 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية خنفر بمحافظة أبين، استفاد منها 2500 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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