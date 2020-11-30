شكرا لقرائتكم خبر عن 4964 مستفيدا من العيادات الافتراضية بصحة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت صحة الرياض أن «1633» مريضا استفاد من خدمات العيادات الافتراضية في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج، فيما قدّم مستشفى محافظة وادي الدواسر العام خدماته الصحية افتراضياً لعدد «1600» مريض، ومستشفى القويعية العام «907» مرضى، بينما استفاد «473» مستفيدا من عيادات مستشفى الولادة والأطفال في الخرج، و«239» مستفيدا من مستشفى الأرطاوية، في حين استفاد «112» مريضا من خدمات العيادات الافتراضية في مستشفى حوطة بني تميم العام.
وأشارت إلى أن الخدمات الطبية المقدمة تنوعت ما بين عيادات الجراحة والأطفال والنساء والولادة، والباطنية، والعظام، وذلك بما يضمن تحقيق تقديم خدمة مميزة للمستفيدين من خدمات «صحة الرياض».
تأتي العيادات تواصلاً لجهود صحة الرياض وضمن الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
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