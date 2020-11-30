شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون ريال لتمهيد شوارع 7 أحياء بنجران والان نبدء بالتفاصيل

أنجزت أمانة منطقة نجران 92% من مشروع سفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية في سبعة أحياء داخل مدينة نجران.

وأكد أمين المنطقة المكلف م. عيد العتيبي أن الأمانة تعمل على تنفيذ وتوسعة وتطوير شبكات الطرق بمختلف الأحياء، مشدداً على المقاولين سرعة استكمال المشروعات، وزيادة نسبة الإنجاز، وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.

وبيَّن أن تكلفة المشروع الإجمالية تبلغ 14.642.580 ريالاً، وتشمل تسوية وتمهيد وسفلتة للشوارع الرئيسية والفرعية وأعمال الإنارة في مخططات بأحياء زور آل الحارث، وزور وادعة، وزور العماري، والموفجة، والغيضة، وشعب بران، والحضن.