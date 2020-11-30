شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواقع شواء جديدة بواجهة تاروت البحرية والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت أعمال تخصيص 8 مواقع مخصصة للشواء في الواجهة البحرية «المحيسنيات» بجزيرة تاروت، وذلك ضمن جهود بلدية محافظة القطيف، لتوفير مرافق ترفيهية متكاملة.

وحذّرت البلدية من الشواء في الأماكن غير المخصصة، والتخلص من المخلفات في الأماكن غير المخصصة، أو تدخين الشيشة في الأماكن العامة، ما يؤدي إلى إتلاف الأصول الزراعية وتضرر المسطحات الخضراء.

ودعا رئيس بلدية تاروت م. عبدالعزيز الشلاحي رواد الواجهة البحرية للتخلص من المظاهر السلبية، والتي تهدف إلى إنهاء كل ما يخالف التعليمات الصادرة من البلدية، والحث على الالتزام بالتعليمات، بهدف تحقيق متطلبات الأمن والسلامة للمتنزهين، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص أماكن خاصة للشواء في الأيام المقبلة، كما دعا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات البلدية التفاعلية، التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم من خلال مركز 940.