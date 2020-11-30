شكرا لقرائتكم خبر عن ربط جامعة الملك فيصل و90 ألف مؤسسة أكاديمية تقنيا والان نبدء بالتفاصيل

انضمت عمادة تقنية المعلومات، بجامعة الملك فيصل، لشبكة «معين» التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهو ما يتيح ربط الجامعة بأكثر من 90 ألف مؤسسة أكاديمية وبحثية وتعليمية على مستوى العالم.

وتعد «معين» شبكة بحثية وطنية موازية لشبكة الإنترنت الحالية وبسرعات عالية تبدأ من 2.500 ميجا بت /‏‏ ثانية وحتى 10.000 ميجا بت /‏‏ ثانية، وهي شبكة حكومية مخصصة لخدمة الأغراض العلمية والبحثية والصناعية، وتتمتع بالربط البيني مع الشبكات البحثية المماثلة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا لتيسير التواصل مع الباحثين في مختلف أنحاء العالم والاستفادة من الخدمات ذات العلاقة.

وبيَّن رئيس الجامعة د. محمد العوهلي، أهمية تنفيذ مشاريع التحوّل الرقمي في الجامعة، والتأكد من فاعليتها وتحقيقها لأهداف الخطة الوطنية للتحوّل الرقمي. وثمّن الشراكة مع شبكة «معين» كونها شبكة وطنية تقدم خدماتها للجهات الحكومية ومنها الجامعات السعودية، التي تهدف إلى تقديم التسهيلات اللازمة للعملية التعليمية والبحثية ودعم عمليات التطوير والابتكار، التي ستكون أحد أهم الممكنات، والتي ستعزز من التحوّل الرقمي في الجامعة وتمكين قطاعاتها من تقديم خدمات نوعية للمستفيد بصورة رقمية وآمنة، مما سيعمل على تحقيق برنامج التحوّل الرقمي في الدولة، الذي يعتبر أحد أهم البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030.

من جانبه، أشاد وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. مهنا الدلامي، بهذا الإنجاز الذي يمثل أحد أوجه التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية.

وأكد أن الانضمام لشبكة «معين» سيعزز العملية الأكاديمية والبحثية في الجامعة نظرًا لارتباط «معين» بأهم شبكات البحث العلمي والتعليم حول العالم، وكذلك الربط بمعاهد البحث والتعليم العالمية، وذلك من خلال الربط بخوادم الهوية العالمية لتسهيل الوصول إلى شبكات البحث المختلفة، وتتيح «معين» الارتباط بأكثر من 90 ألف مؤسسة أكاديمية، وكذلك الارتباط مع 42 شبكة تعليمية، بالإضافة إلى حوالي 65 شبكة بحثية تمثل أكثر من 100 دولة حول العالم.