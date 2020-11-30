شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 6 آلاف متر بطريق «النعيرية ـ حفر الباطن» والان نبدء بالتفاصيل

أنهت وزارة النقل بالمنطقة الشرقية أعمال الصيانة الوقائية على طريق «النعيرية ـ حفر الباطن»، بطول 6 آلاف و250 مترا. وبيَّنت الوزارة أنه جرى تنفيذ صيانة طبقة السطح الإسفلتي وأعمال الدهانات وعيون القطط العاكسة. يأتي ذلك ضمن جهود رفع كفاءة الأداء، واستدامة المشروعات، وتطوير إجراءات العمل، وتلبية تطلعات المواطنين.

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