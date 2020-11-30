2969 بلاغا و969 استفسارا لـ«940» في أسبوع

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شملت المخالفات 195 بلاغًا عن أعطال الإنارة، و883 للنظافة العامة، و66 للمباني، و16 بشأن الاستثمار، إضافةً إلى 1014 عن الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، و15 للأمن والسلامة، و588 لصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، و83 بشأن الحدائق، و109 للأسواق.
من ناحية أخرى، تلقى المركز، يوم أمس الأول، 5 بلاغات بمخالفة التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ـ 19»، منها بلاغان لعدم وجود معقّمات، وعدم تطهير عربات التسوق، وبلاغان لوجود زحام داخل المنشآت، إضافةً إلى بلاغ واحد بشأن مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.
ولم يتلقَ المركز أي بلاغاتٍ تتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو بشأن مساكن العمال، أو بالإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.
ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبًا بالحرص على ارتداء الكمامات داخل المنشآت طوال الوقت، والالتزام بعدم التزاحم عند دورات المياه، ومغاسل الوضوء، وذلك باتباع الملصقات الأرضية؛ لضمان مسافة آمنة بمقدار متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر.
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