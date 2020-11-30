شكرا لقرائتكم خبر عن «إجادة التعليمي» لدعم الأقل أداء وتحسين نواتج التعلم والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت إدارة الإشراف التربوي بقطاعيه «البنين - والبنات»، التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، مبادرة بعنوان «إجادة التعليمي»، ضمن خارطة الأنشطة التطوعية، التي يحرص منسوبو تعليم المنطقة على تبنيها بما يدعم تحسين التحصيل الدراسي بين صفوف الطلبة.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن مبادرة «إجادة التعليمي»، عمل تطوعي، يستهدف تقديم دروس دعم المستوى التحصيلي الدراسي لبعض الفئات من الطلاب والطالبات الأقل أداء، والعمل على تحسين نواتج التعلم، وذلك عبر إنشاء مركز الخدمات الطلابية «إجادة»، الذي يقدم خدماته التعليمية عن بُعد عبر منصة «تيمز».

وأشار إلى المراحل والصفوف، التي تستهدفها المبادرة، والتي تقدم على مدى أربعة أيام بالأسبوع والمتمثلة في: المرحلة الابتدائية «الرابع والخامس والسادس الابتدائي»، في مواد «لغتي الجميلة، الرياضيات، والعلوم»، إضافة إلى استهداف طلبة المرحلة المتوسطة في مواد «لغتي الخالدة، والرياضيات، والعلوم»، وكذلك استهداف طلبة المرحلة الثانوية حسب أرقام المقررات التالية «الرياضيات 1-2-3، اللغة الإنجليزية 1-2-5، فيزياء 1-2-3، كيمياء 1-2-3، أحياء 1-2-3». ولفت إلى حزمة من الأهداف التفصيلية، التي تتمركز في إطار المبادرة، ومنها: الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلبة في الأداء التعليمي، وإكسابهم المهارات الأدائية اللازمة، إضافة إلى مساعدة الطلبة، الذين يحتاجون إلى جهود تعليمية أو تربوية وإرشادية من خلال تزويدهم بالمهارات، كذلك الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية المخالفة للأنظمة والتعليمات.

وبلغ عدد الذين سجلوا من المتطوعين والمتطوعات من المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات، 715 متطوعا ومتطوعة، إضافة لعدد الفصول الافتراضية للقطاعين، الذي بلغ 109 فصول افتراضية، يستفيد منها حتى الآن 4093 طالبًا وطالبة، ولا يزال التسجيل مستمرا للطلبة بما يحقق الأهداف المنشودة.