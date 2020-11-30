شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستقبل سفيري اليونان والبوسنة والهرسك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس في مقر الوزارة بالرياض أمس (الأحد). واستعرض خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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