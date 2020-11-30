شكرا لقرائتكم خبر عن آلية جديدة لإعلان إصابات كورونا.. و217 حالة جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، وجود آلية جديدة للإعلان عن إصابات فايروس«كورونا» في المملكة، من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية، لافتا إلى وجود حالات انتشار ملحوظة في منطقة المدينة المنورة، إلا أنها بدأت في التراجع. وأكد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الأحد)، أنه بالتزام الجميع سيكون هناك تحسن بكافة المناطق، شريطة التقيد بالاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 217 ‏حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 357128 حالة، من بينها 4835 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 674 حالة حرجة. ولفت إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 346409 حالات، بإضافة 386 حالة تعافٍ جديدة. فيما بلغ عدد الوفيات 5884 حالة، بإضافة 14 حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 9576718 فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة 34616 فحصا مخبريا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية.