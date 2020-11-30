شكرا لقرائتكم خبر عن آلية جديدة لإعلان إصابات كورونا.. و217 حالة جديدة والان مع التفاصيل
وأشار إلى أنه تم تسجيل 217 حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 357128 حالة، من بينها 4835 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 674 حالة حرجة. ولفت إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 346409 حالات، بإضافة 386 حالة تعافٍ جديدة. فيما بلغ عدد الوفيات 5884 حالة، بإضافة 14 حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 9576718 فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة 34616 فحصا مخبريا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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