شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: شعار «الإخوان» التصفيات والاغتيالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد لشؤون الدعوة والإرشاد عواد العنزي، أن الدليل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين قائم على العنف والغلو والتكفير والسرية المنظمة، لافتا إلى أن للجماعة تنظيما سريا يتولى التصفيات والاغتيالات له بيعة خاصة وسرية تامة، منوها إلى أن عودة الخلافة الإسلامية بشعار ترفعه الجماعة يهدف إلى السعى للوصول للحكم. وأوضح خلال المحاضرة التي ألقاها أمس، في افتتاحية البرنامج الدعوي «تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي فساد في الحرث والنسل» في جازان، أن التحذير من تنظيم الإخوان المسلمين هو من باب التعبد لله، والتعاون على البر والتقوى، لافتا إلى أن الاحتساب بالتحذير من البدع والمنكرات بعامة، ومن منهج الإخوان خصوصا، هو من أجلّ القربات التي بإقامتها يسلم الناس على دينهم وعقديتهم وأمنهم واجتماع صفهم ووحدتهم. وقال : «الإخوان المسلمين» جماعة لا تعتني بالعقيدة، بل إن قادتها، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، لديهم خلل في مسائل الأسماء والصفات، وجعل البدع من مسائل الخلاف، ولذلك وُجدَ في صفوف الجماعة الصوفي الخرافي والأشعري والماتريدي.



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