شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الليث تكشف خلل شبكات التصريف.. الضرر يتكرر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الليث خلال اليومين الماضيين خللاً في مشاريع التصريف، إذ تسببت الأمطار في مداهمة الشوارع والأحياء السكنية، وتعطيل مصالح المواطنين في الأسواق والمحلات التجارية، بعدما غطت المياه أحياء (عكرمة، الأحوال المدنية، الكلية التقنية، المالية)؛ ما تسبب في توقف الحركة المرورية.

ورصدت "الخليج 365" خلال جولتها مداهمة المياه للمنازل وتضرر عدد من السيارات والمحلات التجارية.

من جهتهم، أكد مواطنون لـ«الخليج 365»، ومنهم محمد الحربي وخالد المهداوي أن هذا الوضع يتكرر مع كل حالة مطرية؛ ما يؤدي إلى تضرر المنازل والسيارات، والممتلكات الخاصة؛ ما يتسبب في عدم تمكنهم من الخروج حتى يقل منسوب المياه دون أن تنتهي المعاناة التي وعدت بها جهات مختصة.

من جهته، أكد رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي لـ«الخليج 365» أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة تسببت في تضرر الأحياء السكنية بسبب العاصفة المطرية، لافتاً إلى أن سحب المياه من الشوارع العامة والميادين مرحلة أولى في خطط البلدية، منوهاً بأن المحافظة تتوافر بها شبكة تصريف الأمطار.