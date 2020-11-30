«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية ورياح.. وتساقط البرد وجريان السيول

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جدة - خالد شويل - حذرت هيئة الأرصاد أمس، من سقوط أمطار رعدية على منطقة الباحة، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، والسيول.كما أصدرت تنبيهاً متقدماً، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول. وفي تبوك، هطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على مركز مغيري، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
وفي الأحساء هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت قرى وهجر وبلدات المحافظة والمراكز التابعة لها.
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