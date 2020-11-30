شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: جهود الصحة ملموسة في مكافحة الجائحة والتخفيف من آثارها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة المملكة للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا ، والحفاظ على صحة المواطن والمقيم، مثنياُ على الجهود التي يبذلها منسوبو صحة تبوك.

جاء ذلك خلال لقاء أمير تبوك في مكتبه أمس، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله الغامدي، واطلاعه على تقرير عن جهود الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية لمواجهة جائحة فايروس كورونا، وكذلك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة بهذا الشأن.

من جانبه، ثمن مدير الشؤون الصحية بتبوك، الدعم الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة، والحثّ المستمر على الوصول بالخِدْمات الطبية إلى أعلى المستويات.