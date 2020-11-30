، 4  مناطق في مرمى "الأرصاد": ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والباحة والشرقية وعسير).
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة عسير ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
4 مناطق في مرمى "الأرصاد": ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-30
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والباحة والشرقية وعسير).
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة عسير ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
01:19 AM
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والباحة والشرقية وعسير).
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة عسير ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
، 4 مناطق في مرمى "الأرصاد": ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ،
المصدر : الخليج 365
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