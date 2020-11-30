، "هلال الرياض" يستقبل 1200 بلاغ ويباشر 400 حادث خلال الأمطار ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أكثر من ١٢٠٠ بلاغ خلال الحالة المطرية التي بدأت من يوم الخميس الماضي عند الساعة الثانية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظُهر أمس الأحد.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات بمنطقة الرياض تلقت ١٢٩٤ بلاغًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وكانت الحالات الأعلى مباشرة من الفرق الإسعافية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية الأزمة التنفسية؛ إذ بلغت ٢٠٨ حالات، وحوادث التصادم التي بلغت ٢٠٢ حالة، إضافة إلى ٣٦ حادث انقلاب، وهي الأبرز.
وقال "الجلاجل" إن ٥٨٤ حالة تم نقلها للمستشفيات القريبة من موقع الحالات، فيما عولج ٦٨٠ حالة في الموقع؛ إذ كانت لا تحتاج إلى نقل، إضافة إلى ثلاثين حالة وفاة.
وكان المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة الرياض، الدكتور أحمد الخريصي، قد تابع الوضع خلال الحالة المطرية، ووجّه بوضع غرفة العمليات والفرق الإسعافية على جاهزية عالية، من خلال وضع خطط دعم ميدانية في حالة -لا قدر الله- كان هناك حاجة لتدعيم المراكز الإسعافية.
"هلال الرياض" يستقبل 1200 بلاغ ويباشر 400 حادث خلال الأمطاروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-30
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أكثر من ١٢٠٠ بلاغ خلال الحالة المطرية التي بدأت من يوم الخميس الماضي عند الساعة الثانية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظُهر أمس الأحد.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات بمنطقة الرياض تلقت ١٢٩٤ بلاغًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وكانت الحالات الأعلى مباشرة من الفرق الإسعافية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية الأزمة التنفسية؛ إذ بلغت ٢٠٨ حالات، وحوادث التصادم التي بلغت ٢٠٢ حالة، إضافة إلى ٣٦ حادث انقلاب، وهي الأبرز.
وقال "الجلاجل" إن ٥٨٤ حالة تم نقلها للمستشفيات القريبة من موقع الحالات، فيما عولج ٦٨٠ حالة في الموقع؛ إذ كانت لا تحتاج إلى نقل، إضافة إلى ثلاثين حالة وفاة.
وكان المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة الرياض، الدكتور أحمد الخريصي، قد تابع الوضع خلال الحالة المطرية، ووجّه بوضع غرفة العمليات والفرق الإسعافية على جاهزية عالية، من خلال وضع خطط دعم ميدانية في حالة -لا قدر الله- كان هناك حاجة لتدعيم المراكز الإسعافية.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
12:06 AM
"الجلاجل" نقلت 584 حالة للمستشفيات القريبة من مواقع الحالات
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أكثر من ١٢٠٠ بلاغ خلال الحالة المطرية التي بدأت من يوم الخميس الماضي عند الساعة الثانية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظُهر أمس الأحد.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات بمنطقة الرياض تلقت ١٢٩٤ بلاغًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وكانت الحالات الأعلى مباشرة من الفرق الإسعافية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية الأزمة التنفسية؛ إذ بلغت ٢٠٨ حالات، وحوادث التصادم التي بلغت ٢٠٢ حالة، إضافة إلى ٣٦ حادث انقلاب، وهي الأبرز.
وقال "الجلاجل" إن ٥٨٤ حالة تم نقلها للمستشفيات القريبة من موقع الحالات، فيما عولج ٦٨٠ حالة في الموقع؛ إذ كانت لا تحتاج إلى نقل، إضافة إلى ثلاثين حالة وفاة.
وكان المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة الرياض، الدكتور أحمد الخريصي، قد تابع الوضع خلال الحالة المطرية، ووجّه بوضع غرفة العمليات والفرق الإسعافية على جاهزية عالية، من خلال وضع خطط دعم ميدانية في حالة -لا قدر الله- كان هناك حاجة لتدعيم المراكز الإسعافية.
، "هلال الرياض" يستقبل 1200 بلاغ ويباشر 400 حادث خلال الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "هلال الرياض" يستقبل 1200 بلاغ ويباشر 400 حادث خلال الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.