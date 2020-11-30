أكثر من 1.6 مليون مشاركة في «مسابقة مدرستي».. إليك الفئات والمجالات المتنافسة

كشفت منصة مدرستي، عن أرقام المشاركات في مسابقة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم في أواخر شهر أكتوبر الماضي.

ونشرت منصة مسابقة مدرستي، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، مقطع فيديو مع تغريدة جاء فيها «بتفاعلكم وإبداعكم.. أكثر من 1.6مليون مشاركة في .. مسابقة مدرستي».

إحصائيات المنتجات المنشورة

وقامت منصة مدرستي، بترجمة المشاركات والمنتجات المنشورة في مسابقة مدرستي في صورة أرقام والتي جاءت كالتالي:

- 1.646.000 مشاركة

- 706.000 منتج منشور

- 130.000 إنفوجرافيك

- 199.000 منتج مرئي

- 109.000 رسالة إيجابية

- 84.000 موشن جرافيك

- 68.000 مقطع مسموع

- 63.000 مستند تشعبي

- 23.000 تحقيق صحفي

مسابقة مدرستي

وأشركت وزارة التعليم، 5 شرائح من المجتمع في مسابقة «مدرستي» الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، التي أطلقتها بهدف نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة.

واستهدفت المسابقة مشاركة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة.

كما تتركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلّم عن بُعد، من خلال تقديم محتويات معرفية أو مهارية مصممة بطرق إبداعية قابلة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة.

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