السعودية | خلال أسبوع.. 12855 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 1:04 صباحًا, 30 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) 12855 مخالفة وذلك للفترة من 7 / 4 / 1442هـ حتى 13 / 4 / 1442هـ ، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية [email protected] .

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع (3290)، تلتها منطقة القصيم بـ (1980)، ثم الرياض (1956)، فالمدينة المنورة بـ (1609)، والمنطقة الشرقية بـ (1114)، وحائل (501)، والحدود الشمالية (470)، والجوف (432)، وتبوك (400)، وعسير (393)، والباحة (271)، ثم نجران بـ (257)، فجازان بواقع (182).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .

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