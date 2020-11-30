أربعيني يقتحم مطعمًا في دبي ويهدد بالقتل إذا لم يحصل على وجبة مجانية!

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي، عن اقتحام مخمور عربي عاطل عن العمل مطعمًا وهو يحمل في يده زجاجة كحول، مهددًا بتكسير المكان، وقتل أحد النُّدل إذا لم يحصل على وجبة مجانية.

وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن عاطلًا عن العمل يبلغ من العمر 40 عامًا، دخل ظهر يوم الواقعة مطعمًا وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وأحدث فوضى فيه، مهددًا بارتكاب جريمة قتل إذا لم يحصل على وجبة طعام مجانية، مشيرة إلى أن أحد الندل تواصل مع صاحبة المطعم وأخبرها بالواقعة، فأوصته بعدم الشفقة عليه لأنه حضر للمطعم في مرة سابقة وكسر بابه، وسُجل فيه بلاغ في الشرطة.

وشهد سائق في المطعم، بأن المتهم حضر إلى المطعم وهو في حالة سكر، وكان يحمل في يده زجاجة كحول، وطلب منه وجبة طعام، فرفض ذلك كون أن صاحبة المنشأة عممت سابقًا على جميع العاملين فيه بعدم التعامل أو التعاون معه، بحسب البيان الإماراتية.

وأضاف أن المتهم هدده بتكسير المكان، وقتلِ أحد الموجودين فيه، وتوريطهم في جريمة، وعليه تواصل مع ربة العمل وأبلغها بالأمر، فحضرت سريعًا وطلبت له الشرطة.

