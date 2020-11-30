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هلال الرياض يباشر 202 حالة تصادم و36 حادث انقلاب في 72 ساعة
تلقت 1294 بلاغًا خلال الثلاثة أيام الماضية
متابعات الخليج 365 - واس
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أكثر من 1200 بلاغ خلال الحالة المطرية التي بدأت من يوم الخميس عند الساعة الثانية عشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات بمنطقة الرياض تلقت 1294 بلاغاً خلال الثلاثة أيام الماضية، وكانت الحالات الأعلى مباشرة من الفرق الإسعافية خلال 72 ساعة الماضية الأزمة التنفسية، والتي بلغت 208 حالات، وحوادث التصادم والتي بلغت 202 حالة، إضافة لـ36 حادث انقلاب وهي الأبرز.
وأوضح الجلاجل أنه نُقلت 584 حالة للمستشفيات القريبة من موقع الحالات، فيما عُولج 680 حالة في الموقع، حيث إنها لا تحتاج إلى نقل، إضافة إلى ثلاثين حالة وفاة.
وكان مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض د.أحمد الخريصي تابع الوضع خلال الحالة المطرية، ووجه بوضع غرفة العمليات والفرق الإسعافية على جاهزية عالية، من خلال وضع خطط دعم ميدانية في حالة لا قدر الله كان هناك حاجة للتدعيم للمراكز الإسعافية.
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