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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي النصر أن رئيس النادي وافق على قبول استقالة المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي .
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها ":رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت يوافق على الاستقالة التي تقدم بها المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي .
وأضاف مقدمين له الشكر الجزيل على كافة الجهود العظيمة التي قدمها طوال فترة توليه المنصب ومتمنين له التوفيق يإذن الله ".
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 12:50 AMإدارة النصر توافق على استقالة "الحلافي "
أعلن نادي النصر أن رئيس النادي وافق على قبول استقالة المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي .
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها ":رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت يوافق على الاستقالة التي تقدم بها المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي .
وأضاف مقدمين له الشكر الجزيل على كافة الجهود العظيمة التي قدمها طوال فترة توليه المنصب ومتمنين له التوفيق يإذن الله ".
، إدارة النصر توافق على استقالة "الحلافي " ،
المصدر : الخليج 365
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