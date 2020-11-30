محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 96251 والوفيات 3219 شخصًا سجلت تونس 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 66 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 96251 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3219 وفاة.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 12:46 AM إجمالي الإصابات بلغ 96251 والوفيات 3219 شخصًا تونس تسجل 1271 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة تونس تسجل 1271 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة سجلت تونس 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 66 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 96251 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3219 وفاة.

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المصدر : الخليج 365

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