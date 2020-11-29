شكرا لمتابعة خبر عن الدريس: ‎الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات مرتبطة بالعلاوة " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية محمد الدريس، إن الحصول على ‎الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ستكون له علاقة ارتباط بالعلاوة، موضحا:" لكننا لسنا المنفذ لذلك بل وزارة التعليم ".

وأضاف الدريس خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" المعلمون أمامهم 4 سنوات لاجتياز الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات "، مبينا:" ومن لم يجتنز الاختبار هذا العام سنعطيه سوف يتقدم في العام القادم ".

‏وكانت هيئة تقويم التعليم قررت منح المعلمين والمعلمات فرصة 4 سنوات قبل تطبيق الرخصة المهنية من أجل تأدية الاختبار وإعادته في حال عدم الاجتياز.