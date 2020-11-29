«المرور» يحدد آلية الدخول الآمن من الطرق الفرعية إلى الرئيسية

وجهت الإدارة العامة للمرور السعودي، نصائح هامة لقائدي السيارات للدخول الآمن بالطرق الرئيسية عند قدومهم من طرق فرعية.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» مصحوبة بتغريدة جاء فيها، «عند الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي اتبع الآتي».

نصائح الدخول للطرق الرئيسية

وحثت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركات عند الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي اتبع الآتي:

- القيادة بسرعة الطريق السريع

- إعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة

- التأكد من خلوّ المسار قبل الدخول

- إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي

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