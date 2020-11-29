السديس يهنئ الحامظي بعضوية هيئة كبار العلماء.. ويؤكد تقدير القيادة للعلماء والأئمة والخطباء

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور غالب محمد الحامظي عضو هيئة كبار العلماء.

ورحب السديس، بالضيف وهنأه بمناسبة الثقة الملكية الكريمة باختياره عضوًا في هيئة كبار العلماء، داعيًا الله له بالتوفيق والسداد، مؤكدًا ما توليه القيادة الرشيدة من إجلال وتقدير للعلماء والأئمة والخطباء وما لهم من دور بارز في توعية المجتمع وترسيخ قيم الدين الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال.

من جهته، أشاد الحامظي، بجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بقيادة السديس، داعيًا الله أن يحفظ مملكتنا الحبيبة وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.

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