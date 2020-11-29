شاهد المدينة المنورة من أعلى قمة جبل أحد.. لوحة فنية بديعة

نشر الحساب الرسمية لوكالة الأنباء السعودية «واس» على موقع تويتر اليوم الأحد، صورًا حديثة للمدينة المنورة.

وقال الحساب تعليقًا عليها: «المدينة المنورة من أعلى قمة جبل أحد في ليلة الخامس عشر من شهر ربيع الآخر».

وأظهرت اللقطات مشهد للقمر، بالإضافة لتناغم أضواء مآذن مساجد المدينة مع بعض المرتفعات، وكأنها لوحة فنية بديعة شديدة التميز والجمال.

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