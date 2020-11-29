طقس الاثنين: الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس يوم غد الاثنين، أنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما يتوقع أن تعاود الفرصة لتكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل ومرتفعات المدينة المنورة، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من شرق المملكة.

وأشارت الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

وهذه درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية:

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