بالفيديو.. «التحالف» يواصل دعم وزارة الدفاع اليمنية بالأسلحة والذخيرة

لمواجهة انتهاكات ميلیشیا الحوثي الإرهابية..
تواصل قیادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعیة في الیمن» دعم وزارة الدفاع الیمنیة، بالأسلحة والذخائر اللازمة میدانیًا، للوقوف في مواجھة انتهاكات الميلیشیا الحوثیة الإرھابیة، المدعومة من إیران.
وأظهرت صور إحدى الحملات الإمدادیة باتجاه مأرب، والتي یسیرھا التحالف بشكل مستمر، لدعم الجیش الوطني الیمني لوقف انتھاكات الميلیشیا الحوثیة بحق الشعب الیمني، واستمرار العملیة الھجومیة باتجاه محافظة مأرب، والتي تقوّض جھود الوصول إلى حل سیاسي، كما تھدد ملایین المواطنین الیمنیین، الذین نزحوا خلال السنوات الماضیة إلى مدینة مأرب.
#أخبار_السعودية | التحالف يواصل دعم وزارة الدفاع اليمنية بالأسلحة والذخائر لمواجهة المليشيا الحوثية.#أخبار_السعودية_بلغة_الإشارة pic.twitter.com/P2y660kp4r
#أخبار_السعودية | التحالف يواصل دعم وزارة الدفاع اليمنية بالأسلحة والذخائر لمواجهة المليشيا الحوثية.#أخبار_السعودية_بلغة_الإشارة pic.twitter.com/P2y660kp4r— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 29, 2020
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