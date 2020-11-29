اكتمال أعمال بناء جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي

أعلن جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي اكتمال أعمال بنائه، التي بدأت في فبراير 2019، للمشاركة في إكسبو الدولي الذي سينطلق بمدينة دبي في أكتوبر2021، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها المنطقة العربية هذا الحدث الدولي المهم.

يمتد الجناح السعودي على مساحة 13069 مترا مربعا، أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة قدم، ليكون ثاني أكبر جناح من حيث الحجم في إكسبو 2020 دبي، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة هذا الحدث العالمي.

الفرص الغنية

يستعرض الجناح التجربة السعودية في المزج بين ثقافتها الغنية وتقاليدها العميقة من جهة، وطموحاتها اللا محدودة لبناء مستقبل مشرق من جهة أخرى، حيث يصل ارتفاع مبنى الجناح لما يعادل ستة طوابق، وترمز واجهته المبتكرة إلى الفرص الغنية في المملكة، وثراء ثقافتها وعراقة تراثها وروعة طبيعتها، والقدرات الإبداعية التي يتحلى بها الشعب السعودي، وطموحاته للسير قدما نحو المستقبل. ويضم المبنى الصديق للبيئة 650 لوحا شمسيا، تم تصنيعها من قبل رواد أعمال محليين في المملكة.

تجارب مدهشة

انسجاما مع شعار إكسبو 2020 دبي (تواصل العقول وصنع المستقبل)، يسعى جناح المملكة إلى التواصل مع الزوار من حول العالم من خلال جولات تستعرض الكنوز الرائعة التي تزخر بها 13 منطقة سعودية. ويصطحب الجناح زواره في رحلة لا تُنسى، للتعرف على المميزات العديدة والعجائب الثرية التي تحفل بها مناطق المملكة، وذلك من خلال إشراكهم في تجارب مدهشة وتفاعلية.

وستشكل الستارة المائية للجناح عامل جذب رئيسيا إلى جانب العديد من الفاعليات والأعمال الفنية لمبدعين سعوديين، التي ستُعرض على شاشة LED زجاجية بحجم 1320 قدما مربعا. كما سيحتل عمل فني مذهل موقعا مهما في الجناح، حيث يحتوي على 2030 قطعة كريستالية تمثل «رؤية السعودية 2030».

وعلى الرغم من تأجيل إكسبو 2020 دبي على نحو غير متوقع بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وما رافق ذلك من قيود على الحركة والتنقل، فإن فرق العمل في جناح المملكة تابعت جهودها بهدف تجهيزه لاستقبال ملايين الزوار خلال الحدث المقرر بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022.

وقد زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، معرض «إكسبو 2020» بمدينة دبي في نوفمبر 2019. كما زار موقع جناح المملكة المشارك في المعرض، واستمع لشرح عنه وأقسامه المختلفة، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدًا، ومرکز استكشاف تعرض فيه معلومات إثرائية، تعزز ما يتم استعراضه في الجناح.

جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي

- التواصل مع الزوار من حول العالم من خلال جولات تستعرض الكنوز الرائعة التي تزخر بها 13 منطقة سعودية

- التعرف على المميزات العديدة والعجائب الثرية التي تحفل بها مناطق المملكة

- إشراك الزوار في تجارب مدهشة وتفاعلية

- تشكل الستارة المائية للجناح عامل جذب رئيسيا إلى جانب العديد من الفعاليات والأعمال الفنية لمبدعين سعوديين

- تُعرض الأعمال على شاشة LED زجاجية بحجم 1320 قدما مربعا

- يحتل عمل فني مذهل موقعا مهما في الجناح، يحوي 2030 قطعة كريستالية تمثل «رؤية 2030»